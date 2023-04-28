Дмитрий Кудряшов — о завершении карьеры: «Я уже не 18-летний мальчик»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов подтвердил, что вскоре он может завершить карьеру.

«Я, находясь в ринге, чувствуя поддержку зрителей, действительно получаю удовольствие от процесса, — сказал Кудряшов после боя. — Все понимают, что я уже не 18-летний мальчик и, возможно, это мои крайние поединки, и здесь я действительно получаю удовольствие. Как бы ни закончился бой, я все равно кайфанул бы от процесса.

После каждого боя я говорю, что, возможно, это был последний бой. Есть определенные договоренности, есть большое предложение, о котором я не могу пока говорить. Хетаг [Цопанов] все это анонсирует, и я уверен, что скоро будут хорошие новости».

Кудряшов нокаутировал Сэма Шьюмейкера уже на 90-й секунде поединка. Бой состоялся 27 апреля на турнире Pravda Boxing.