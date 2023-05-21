Курбанов — о Ломаченко: «Когда хочешь стать абсолютным чемпионом мира, надо быть более убедительным»

Боксер RCC Boxing Promotions Boxrec Магомед Курбанов оценил бой между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

«Отличный равный бой, но, когда хочешь стать абсолютным чемпионом мира, вероятно, надо быть более убедительным. Думаю, что сейчас и для Хейни, и для Ломаченко споры вокруг боя на руку: это может привести к громкому реваншу», — приводит «Чемпионат» слова Курбанова.

Бой прошел 21 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). На счету 24-летнего американца 30 побед в 30 поединках. В активе 35-летнего украинца 3 поражения при 17 победах.