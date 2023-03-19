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Сегодня, 17:29

Лебедев оценил шансы Дацика в поединке против Джонсона

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего поединка Вячеслава Дацика против американца Кевина Джонсона.

«У Дацика есть шанс лишь так — случайно попасть. Больше шансов я у него не вижу. Он, конечно, здорово прибавил в последнее время. Тем не менее боксеров бывших не бывает», — цитирует Лебедева РЕН ТВ.

Бой Дацика против американца Кевина Джонса состоится 31 марта в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и пройдет на арене «Динамо» в Москве.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1085939-lebedev-obiasnil-kak-datsik-mozhet-odolet-dzhonsona
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