Лебедев оценил шансы Дацика в поединке против Джонсона

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего поединка Вячеслава Дацика против американца Кевина Джонсона.

«У Дацика есть шанс лишь так — случайно попасть. Больше шансов я у него не вижу. Он, конечно, здорово прибавил в последнее время. Тем не менее боксеров бывших не бывает», — цитирует Лебедева РЕН ТВ.