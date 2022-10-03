Майк Тайсон рассказал о своей любимой модели кроссовок. «Только они налезают на мои широкие стопы»

Легенда бокса Майк Тайсон в интервью YouTube-каналу Complex рассказал о своих предпочтениях в кроссовках.

— Майк, ты жил в настолько классические времена в Бруклине, помнишь, как ты доставал себе кроссовки?

— Слушай, когда я был пацаном, я грабил на улицах. И так я себе доставал Пуму. В те времена, если у тебя не было Пумы, не было прямых джинсов, водолазки с горлом и цепи, то ты был никем.

— Есть твое фото, которое я очень люблю. 1986-й год, на следующий день, после того как ты побил Тревора Бербика, и ты стоишь с поясом и в New Balance 995s.

— New Balance единственно широкая обувь, которая налезает на мои стопы. У меня широкие стопы. В те годы я очень серьезно относился к выбору кроссовок. Сейчас я ношу только их, если вы откроете мой гардероб, вы увидите те же, что на мне сейчас. Много пар. Это лучшая обувь для моих стоп.

— Какие-то бренды обуви выходили на тебя с предложением контракта [в 80-е и 90-е]?

— Если и выходили, мне это не было интересно. Мне было интересно сделать свои кроссовки. Какие-то люди предлагали мне заняться этим, но я слишком быстро двигался по жизни, мне было все равно на все эти вещи.

— Тебе было все равно на спонсорские контракты?

— Все равно. У меня были деньги, мне не нужны были спонсоры.