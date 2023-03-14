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Сегодня, 08:43

Леннокс Льюис дал прогноз на бой Усика и Фьюри

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) победит чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Я ставлю на победу Тайсона Фьюри. Последнее время он проводил много мастер-классов и у него отличный тренер. Тайсон хорошо использует джеб, отлично боксирует с обеих рук. Он потрясающий боец. Я люблю смотреть, когда он дерется, потому что Тайсон настоящий воин», —сказал Льюис BT Sport.

Фьюри и Усик должны подраться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Леннокс Льюис
Тайсон Фьюри
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