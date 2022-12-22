Леннокс Льюис назвал двух своих соперников с самым мощным ударом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2), отвечая на вопрос пользователя Twitter, заявил, что самыми мощными ударами из его соперников обладали Хасим Рахман (50-9) и Оливер МакКолл (59-14).

— Какой боксер, с которым ты дрался, обладал самым мощным ударом? — спросил Льюиса один из его подписчиков.

— Могу предположить, что это [Оливер] МакКолл и [Хасим] Рамхан, — ответил боксер. — Они сбили меня с ног. Ты не поймешь это, пока не почувствуешь.

Льюис проиграл Рахману нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся в 2005 году. МакКоллу Льюис проиграл техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся в 1994 году.