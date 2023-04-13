Леннокс Льюис назвал величайшего супертяжеловеса в истории бокса

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) в диалоге с пользователем Twitter заявил, что Мухаммед Али (56-5) — величайший супертяжеловес в истории.

— Али не входит в топ-10 лучших боксеров всех времен. Его политические и социальные взгляды мы не учитываем, — написал пользователь с никнеймом Hardwood Thought.

— Ты прав. Али не топ-10, он — номер один, — ответил ему Льюис.

В 1999 году Мухаммед Али был назван «Спортсменом столетия» по версии Sports Illustrated.