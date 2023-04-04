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Сегодня, 10:17

Леннокс Льюис объяснил, почему стать абсолютным чемпионом в его эпоху было гораздо сложнее

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) считает, что поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) может состояться в конце года.

«Я не понимаю, почему они не хотят войти в историю, — написал Льюис в Twitter. — Я думаю, что они готовятся провести бой в декабре, но если они неправильно разыграют карты, все рухнет.
Стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в мою эпоху было гораздо сложнее. Почему? Потому что нужно было выйти на ринг со мной».

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.

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