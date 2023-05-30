Леннокс Льюис раскритиковал Фьюри: «Нужно думать о наследии, а не о деньгах»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) считает, что чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0) нужно провести бой с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0), а не с бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3).

«Мне казалось, что Фьюри тянет время, чтобы в конце года провести поединок с Усиком. Теперь он говорит, что хочет подраться с Джошуа, поэтому, возможно, я ошибался. Надеюсь, что бойцы начнут больше думать о наследии, вместо того чтобы просто заработать больше денег. Более того, наследие приносит еще больше денег», — написал Льюис в Twitter.

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.