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Сегодня, 09:41

Ломаченко назвал трех лучших боксеров в истории

Ломаченко считает Роя Джонса, Майка Тайсона и Мохаммеда Али лучшими боксерами в истории
Давид Хачатрян
Мохаммед Али.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (16-2) считает Роя Джонса, Майка Тайсона и Мохаммеда Али лучшими боксерами в истории.

«Для меня в тройку лучших входит Рой Джонс, — сказал Ломаченко в интервью ESNEWS. — В детстве я любил его бои. Рой Джонс, Майк Тайсон и Мохаммед Али. Не хочу говорить, кто первый, кто второй, а кто третий. Как по мне, так это три лучших бойца в нашем виде спорта».

34-летний Ломаченко следующий бой проведет против Джемейна Ортиса (16-0). Бой состоится 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Бокс
Василий Ломаченко
Майк Тайсон
Мохаммед Али
Рой Джонс
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