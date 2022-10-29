Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 09:27

Ломаченко перевесил Ортиса на 270 граммов

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Новости

В Нью-Йорке прошла церемония взвешивания перед поединком украинца Василия Ломаченко и американца Джэмейна Ортиса.

34-летний украинец показал вес 61,05 кг, у Ортиса — 60,78 кг.

Ломаченко (16-2) подерется с Ортисом (16-0) в ночь с 29 на 30 октября на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Свой последний бой Ломаченко провел в декабре прошлого года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей. Всего в его активе 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

Василий Ломаченко
1
Читайте также
За «Ман Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Траутманна
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Кличко попросил Запад отправить Украине оружие и одеяла
Британцы восхитились словами Путина о Лиз Трасс
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Папин и Бельо прошли взвешивание перед поединком в Москве

Ломаченко и Ортис провели дуэль взглядов