Ломаченко перевесил Ортиса на 270 граммов

Сегодня, 09:27
В Нью-Йорке прошла церемония взвешивания перед поединком украинца Василия Ломаченко и американца Джэмейна Ортиса.
34-летний украинец показал вес 61,05 кг, у Ортиса — 60,78 кг.
Ломаченко (16-2) подерется с Ортисом (16-0) в ночь с 29 на 30 октября на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.
Свой последний бой Ломаченко провел в декабре прошлого года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей. Всего в его активе 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.