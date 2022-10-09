Ломаченко рассказал про спарринги с Райаном Гарсией и Шакуром Стивенсом

Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (16-2) признался, что ему было интереснее проводить спарринги с действующим чемпионом мира по версии WBO во второй весовой категории Шакуром Стивенсоном (18-0), чем с Райаном Гарсией (23-0).

«Для меня было интереснее спарринговать с Шакуром, чем с Гарсией, — сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fighthype. — Я спарринговал с ним пять-шесть раз, а с Райаном Гарсией — всего три раунда. Когда я спарринговал с Райаном Гарсией, я ничего о нем не знал. Я готовился к бою, а он пришел в мой зал.

Затем я провел спарринг с Шакуром. Вот о нем я знал. Знал, что он серебряный призер Олимпийских игр, что он разбирается в боксе. Теперь мы оба профессионалы, у нас еще больше опыта. Теперь все по-другому. Когда я спарринговал с Райаном Гарсией, он был юношей. Теперь у него есть сила, скорость, бойцовский интеллект и опыт в профессионалах. То же самое могу сказать о Джервонта Дэвисе.

Я мотивирован, потому что у меня есть цель. У меня есть мечта стать абсолютным чемпионом мира. Теперь я ближе к осуществлению этой мечты".

Ломаченко подерется с Джемейном Ортисом (16-0) 29 октября в США.