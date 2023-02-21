Василий Ломаченко: «Я немного занимался хоккеем, и это тяжело»

Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (17-2) считает, что хоккей — это очень сложный вид спорта.

«Самый сложный вид спорта после бокса? Я думаю, что это хоккей. Извините, я не знаю, как объяснить это на английском, но это очень сложно. Дело в том, что я немного занимался хоккеем, и это тяжело», — сказал Ломаченко в интервью ESNEWS.

Ломаченко в прошлом бою победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября 2022-го на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.