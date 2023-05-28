Луис Альберто Лопес нокаутировал Майкла Конлана и сохранил титул IBF в полулегком весе

Чемпион IBF в полулегком весе мексиканец Луис Альберто Лопес (28-2) успешно провел первую защиту титула в бою против ирландца Майкла Конлана (18-2), победив техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 27 мая в Белфасте, Северная Ирландия.

«Я хотел приехать в Белфаст, чтобы доказать, что я настоящий чемпион», — сказал Лопес через переводчика в послематчевом интервью BT Sport.

В декабре 2022-го Лопес завоевал титул, победив решением большинства судей Джоша Уоррингтона (31-2-1) в Лидсе, Великобритания.