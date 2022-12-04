Леннокс Льюис: «Для Фьюри бой с Усиком не будет легкой прогулкой»

57-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) уверен, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) сможет дать конкурентный бой Тайсону Фьюри (33-0).

«Нас ждет отличный поединок. Усик — чемпион мира, который недавно был абсолютным чемпионом мира на категорию ниже, — отметил Льюис в интервью BT Sport. — Я знаю, что Усик внимательно смотрел за поединком [Фьюри — Чисора]. Он пытается найти способ победить Тайсона. Для Тайсона бой с Усиком точно не будет легкой прогулкой. Усик выкладывается по максимуму, у него большая воля к победе».

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.