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Сегодня, 22:30

Исмаилов о победе над Штырковым: «Ваня — очень жесткий оппонент»

Исмаилов прокомментировал победу над Штырковым на турнире RCC Boxing
Отдел единоборств «СЭ»
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Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал победу над соотечественником Иваном Штырковым в главном поединке турнира RCC Boxing в Екатеринбурге. Бой проходил по правилам бокса. Исмаилов победил решением большинства судей.

«Ваня — мужчина, что бы ни писали о том, что мы два друга и неинтересно смотреть. Неинтересно смотреть? Тогда закрой глаза и уйди от экрана. Как неинтересно смотреть? Что, если мы уважаем друг друга? Что, если мы уважаем друг друга после боя? Или всем надо замес и оскорбления? А потом: ой, они оскорбляют друг друга, что за неуважение, это не спорт, — приводит слова Исмаилова пресс-служба RCC. — Вот спорт — когда заходят два уважающих друг друга спортсмена, с уважением бьют друг друга хорошими размахайками, вот такими баночками, прикладывают друг друга и рубятся. Вот это спорт».

Иван Штырков и&nbsp;Магомед Исмаилов. «Люблю тебя, братишка. Что расстроился?» Исмаилов еще раз победил, а затем утешил Штыркова

Также Исмаилов оценил технику своего соперника.

«Ваня — очень жесткий оппонент. Вы видели, как он бьет? Даже если промахивается, то воздух мозг сотрясает. Он очень сильно бьет, у нас были 10-унцовые перчатки. Я принял этот бой. Было зрелищно и без остановок. Все время работали, все время били друг друга на протяжении шести раундов. Вот вам высокий темп. Из боксерских матчей это был самый сложный бой. Ваня — самый мощный, духовитый и выносливый. Еще как хватает у него кислорода. Все удары были тяжелые. В первом раунде ты не понимаешь, как голова будет держать пропущенные, а когда понимаешь — исходишь из его рабочего состояния и понимаешь, какой будет следующий удар, и из этого можно рисковать», — добавил Исмаилов.

Бокс
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
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