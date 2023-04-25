Макс Холлоуэй: «Я бы с удовольствием побоксировал с Джервонтой Дэвисом»

Экс-чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй (24-7) заявил, что готов отомстить регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонте Дэвису (29-0) за бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (23-1).

«Я бы с удовольствием побоксировал. Давайте устроим большой бой с «Танком». Дэвис придерживается чертового рецепта Флойда Мейвезера. Так почему бы ему [Дэвису] не сразиться с парнем из ММА? Мы проведем крупное событие. Только не вставляй в контракт пункт о гидратации, как ты поступил с моим братаном [Райаном] Гарсией», — сказал Холлоуэй в эфире The MMA Hour.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.