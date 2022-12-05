Мальчик влез в интервью Усика: «Тайсон вырубит тебя в первом раунде»

Мальчик влез в интервью Усика и обсудил с ним потенциальный бой с Фьюри

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) после боя Тайсона Фьюри (33-0) и Дерека Чисоры (33-13) разговаривал с журналистами, как вдруг вмешался мальчик по имени Майки. Между ним и Усиком завязался небольшой диалог.

— Ты думаешь, ты победишь Тайсона?

— Я это знаю.

— Сперва тебе придется вылечить зубы. Тайсон вырубит тебя в первом раунде.

— Первый раунд? Это твоя мечта.

Тогда менеджер Усика Эгис Климас предложил мальчику подраться с 10-летним сыном украинца, на что парень на него озадаченно посмотрел.

Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.