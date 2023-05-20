Манкенов — о смене гражданства боксерами: «Если спортсмен выбрал этот путь, то его нельзя осуждать»

Генеральный секретарь Федерации профессионального бокса РК Болат Манкенов высказался по поводу смены гражданства казахстанских боксеров.

«Спортивная карьера боксера очень короткая. Если у спортсмена появилась такая возможность, и он выбрал этот путь, то его нельзя осуждать. Он же не предает свою страну, а просто хочет осуществить свою мечту и стать чемпионом мира.

Это наша школа бокса и здорово, что казахстанские боксеры сейчас востребованы. Я очень рад, что наши тренеры и боксеры прославляют своим мастерством ту казахскую школу бокса, которую когда-то основал Шокыр Болтекулы и его последователи. Наши боксеры на чемпионате мира показали, что в Казахстане есть и будет бокс», — цитирует Meta-ratings.kz Манкенов.