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Сегодня, 02:09

Манкенов — о смене гражданства боксерами: «Если спортсмен выбрал этот путь, то его нельзя осуждать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации профессионального бокса РК Болат Манкенов высказался по поводу смены гражданства казахстанских боксеров.

«Спортивная карьера боксера очень короткая. Если у спортсмена появилась такая возможность, и он выбрал этот путь, то его нельзя осуждать. Он же не предает свою страну, а просто хочет осуществить свою мечту и стать чемпионом мира.

Это наша школа бокса и здорово, что казахстанские боксеры сейчас востребованы. Я очень рад, что наши тренеры и боксеры прославляют своим мастерством ту казахскую школу бокса, которую когда-то основал Шокыр Болтекулы и его последователи. Наши боксеры на чемпионате мира показали, что в Казахстане есть и будет бокс», — цитирует Meta-ratings.kz Манкенов.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/bolat-mankenov-o-smene-grazhdanstva-kazakhstanskikh-bokserov-oni-ne-predayut-svoyu-stranu-252323/
Бокс
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