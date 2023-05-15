Мартин Баколе утверждает, что нокаутировал Усика в зале

Африканский тяжеловес Мартин Баколе (19-1) заявил, что во время спарринга нокаутировал чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Правда ли, что я нокаутировал Даниэля Дюбуа и Александра Усика во время спарринга? Они никогда не скажут, что я лгу, потому что знают, что это правда, — сказал африканец BOXXER. — Когда ты приходишь на спарринг с кем-то в спортзал, тебе не разрешают записывать видео. Если бы мне разрешили, я бы опубликовал видео.

Сейчас я хочу громкий бой. Они избегают меня, и я знаю почему. Поэтому я должен говорить людям, почему они меня избегают, — потому что они знают, что произошло в зале.

Апперкот, левый хук, джеб. Я всем им не даю покоя своим джебом… Они знают, что у меня хороший джеб, хороший левый хук».

Ранее Александр Красюк, промоутер Усика, говорил, что Баколе был одним из лучших спарринг-партнеров украинца.