Машьянов предположил, почему сорвался поединок Бивола с Альваресом



Геннадий Машьянов, тренер киргизского и российского боксера Дмитрия Бивола, поделился мнением о том, почему сорвался реванш его подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Мне кажется, он в ближайшее время не согласится драться. Может быть, когда-нибудь согласится на реванш, но для начала менеджеры доведут интерес до кипения, чтобы Канело сумел получить максимальные деньги за поединок. Это противостояние станет финишем в его карьере», — цитирует Машьянова RT.

Россиянин победил Альвареса единогласным решением судей в мае 2022 года на турнире в Лас-Вегасе.

Всего Бивол одержал 21 победу в профессиональной карьере. Он является действующим обладателем титула в полутяжелом весе по версии WBA.