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Сегодня, 16:15

Matchroom Boxing подписала контракт с Мухаммедом Али

Давид Хачатрян
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Промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing подписала контракт с перспективным 18-летним британским боксером Мухаммедом Али. Он дебютирует на профессиональном ринге в 2023 году, сообщает The Independent.

«Моя цель — титул чемпиона. Сперва я выиграю титул, а затем стану абсолютным чемпионом. Обещаю, что вы увидите в моем исполнении нечто особенное», — приводит слова Али NoSmokeBoxing.

Али имеет в любительском боксе рекорд 38-5, он трижды становился чемпионом Великобритании. Боксер выступает в легчайшем весе.

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