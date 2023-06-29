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Сегодня, 13:16

Майк Тайсон: «Со временем желание тренироваться угасает»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что нужно грамотно распоряжаться деньгами, чтобы вовремя завершить карьеру бойца.

«Со временем твое желание тренироваться угасает, но желание тратить заработанные миллионы никуда не уходит. И если ты нерационально распоряжался деньгами, тебе приходится продолжать драться.
В основном в бои идут те, кому больше нечего делать в жизни. Если тебе нечем заняться, то ты либо идешь в бокс, либо становишься преступником. Одно из двух», — приводит слова Тайсона издание Men's Health.

Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году, проиграв ирландцу Кевину Макбрайду (35-10).

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