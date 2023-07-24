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Сегодня, 13:56

Майк Тайсон готов помочь Нганну подготовиться к бою с Фьюри

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что свяжется с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6), чтобы тот дал ему дельный совет перед поединком с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Было бы неплохо получить совет или тренировку от Майка Тайсона, — сказал Нганну в интервью TMZ Sports. — Я также думаю о ком-то вроде Леннокса Льюиса, что тоже было бы неплохо. Мне нравится его стиль бокса, очень простой, но очень четкий, эффективный. Раз-два, все такое. Классика, но очень качественная. Мне нравятся такие штучки. Так что да, с одним из этих парней мы обязательно свяжемся».

В интервью ESNews Тайсон высказался за то, чтобы помочь Нганну добиться максимального результата, когда он впервые выйдет на боксерский ринг.

«Я бы хотел это сделать, это было бы здорово. Сможет ли Нганну победить Фьюри? Я думаю, что все возможно. У него сильный удар», — сказал Тайсон в интервью ESNews.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Майк Тайсон
Франсис Нганну
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