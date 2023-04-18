Майк Тайсон хочет подраться с Эвандером Холифилдом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что он может вернуться на ринг ради встречи с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Эвандером Холифилдом (44-10).

«Сейчас я просто отдыхаю. Я вернулся на ринг [в бою с Джонсом], я хотел сделать это. Люди в Саудовской Аравии хотят, чтобы я выступил там... Меня можно убедить, — признался 56-летний спортсмен в интервью TMZ Sports. — [Для боя с Холифилдом] меня можно было бы убедить. Когда я вижу людей, готовых заплатить большие деньги за мой бой, мой разум работает яснее».

Тайсон укусил Холифилда за ухо во время боя в 1997 году. За это «Железный Майк» был дисквалифицирован.