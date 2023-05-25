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Сегодня, 14:00

Майк Тайсон хочет увидеть бой Бивола с Бенавидесом

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что хотел бы взглянуть на поединок чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) и обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (27-0).

«Я хочу, чтобы Бенавидес подрался с парнем, которому проиграл Канело», — сказал Тайсон ESNews.

Бивол победил Сауля Альвареса (59-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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