Майк Тайсон хочет увидеть бой Бивола с Бенавидесом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что хотел бы взглянуть на поединок чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) и обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (27-0).

«Я хочу, чтобы Бенавидес подрался с парнем, которому проиграл Канело», — сказал Тайсон ESNews.

Бивол победил Сауля Альвареса (59-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.