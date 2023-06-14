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Сегодня, 11:30

Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) назвал чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (39-0) лучшим боксером современности.

«Шугар Рэй Леонард дал возможность зарабатывать большие деньги бойцам меньших весовых категорий. Никто из них не зарабатывал до появления него [Леонарда] и Дюрана. Но сейчас Теренс Кроуфорд, лучший боец в мире, не может продать и 5 тысяч билетов, а Райан Гарсия, который популярен благодаря своим видеороликам в сети, собирает целую арену», — сказал Тайсон в интервью Joe Budden TV.

Кроуфорд и Эррол Спенс (28-0) должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Майк Тайсон
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