Майк Тайсон назвал самого сильного панчера в истории супертяжелого веса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6) считает, что другой бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман (76-5) является самым жестким панчером в истории супертяжелого веса.

«Джордж — самый тяжело бьющий панчер в истории. Я даже не могу представить себе никого, кто бы мог с ним в этом тягаться. Никого, у кого была бы хоть примерно такая же мощь во всех этих удара», — считает Тайсон FightCamp.

Форман завершил карьеру в 1997 году, проиграв Шеннону Бриггсу (80-6) решением судей (114 — 114, 112 — 116, 113 — 117).