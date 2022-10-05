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Сегодня, 10:48

Появилось видео мощной тренировки Майка Тайсона

Появилось видео тренировки Майка Тайсона
Давид Хачатрян

56-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6) опубликовал видео тренировки по боксу, в которой он продемонстрировал свою отличную форму.

На протяжении всего видео Тайсон отрабатывал удары по лапам, скорость и мощь которых удивила даже его тренера.

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду (35-10) техническим нокаутом в шестом раунде. В последний раз он дрался против Роя Джонса (66-9) в 2020 году. Бой закончился вничью.

Бокс
Майк Тайсон
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