Майк Тайсон рассказал, почему никогда не будет тренером

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) не хочет целыми днями находиться в спортзале и тренировать бойцов.

«У меня нет такого терпения. Я не собираюсь просыпаться каждое утро, поднимать этого парня, следить за тем, чтобы он бегал, делал зарядку и все такое, — отметил Тайсон в своем подкасте Hotboxin'. — Я принял на себя все удары, чтобы моим детям не пришлось их принимать.

У меня нет времени, у меня есть дела. У меня нет времени быть в спортзале каждый день, целый день. Именно этим занимается тренер, это его работа. Он все время в спортзале.

Я скорее заработаю где-нибудь восемь миллионов долларов, чем буду торчать в спортзале, потеть, злиться на какого-то пацана, потому что он не сделал то, о чем я его просил. А с ним еще нужно разговаривать о его семейных проблемах. Когда ты тренер, ты для парнишки и психиатр, и мать, и отец, и отчим, и дядя".

Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году, проиграв ирландцу Кевину Макбрайду (35-10).