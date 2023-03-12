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Сегодня, 16:41

Мехонцев поздравил Цзю с победой над Харрисоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боксер Егор Мехонцев прокомментировал победу Тимофея Цзю над Тони Харрисоном в бою за временный титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.

«Тимофей неплохой боксер, интересно будет посмотреть его дальше. Выиграл — молодец. Хочется поздравить его и Константина. Но мне кажется, что пока этот боксёр полностью не сформировался и не раскрылся. Желаем ему того же, что случилось с его отцом, когда раскрылся уже в достаточно зрелом возрасте. Но, сколько я смотрел, пока Тим не дотягивает до папы: есть папа, а есть его сын. Я думал, что это был чемпионский бой, но это не был чемпионский бой. Конечно, я поздравляю Тима с победой. Однако все эти формулировки, которые отчасти придумал Володя Хрюнов, не воспринимаю вообще: временный, повседневный, регулярный, на больничном, в отпуске, запое — это все полная чушь. Есть чемпион, а есть не чемпион. Тим пока не чемпион, но удачи ему им стать. Я очень критически отношусь к этой порнографии с формулировками», — приводит слова Мехонцева «Чемпионат».

Цзю нокаутировал Харрисона в девятом раунде. На счету 28-летнего Тима 21 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения. Джермелл Чарло является абсолютным чемпионом мира в весовой категории Цзю.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5029045-mehoncev-pozdravlyayu-czyu-s-pobedoj-no-on-poka-ne-chempion-vremennyj-chempion-polnaya-chush.html
Бокс
Егор Мехонцев
Тим Цзю
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