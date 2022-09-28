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28 сентября, 12:18

Менеджер Емельяненко — о причинах поражения Александра в поединке с Дациком: «Он решил пожиганить»

Давид Хачатрян

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак в интервью «СЭ» подтвердил, что Емельяненко недооценил Вячеслава Дацика.

«Он немножко решил пожиганить, подумав, что будет чуть проще, что не будет быстрого давления, — отметил Бурчак. — Но Дацик сделал то, что он всегда делал. Он не сделал ничего нового. С Кавалари он включился через 20 секунд после начала боя, здесь он включился сразу. Надо было просто работать на ножках».

Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-й секунде поединка по правилам бокса. Бойцы возглавили турнир Hardcore Boxing, который проходил 24 сентября в Москве.

Бокс
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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