Менеджер Емельяненко: «У Дацика нет ни одного правильного удара»

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак в интервью «СЭ» сообщил, что Емельяненко при подготовке к бою с Вячеславом Дациком работал с профессиональными бойцами, однако смысла в этом никакого не было.

«В работе с профиками особого смысла не было, потому что они работают правильно, — отметил Бурчак. — У них правильный прямой, правильный джеб. У Дацика нет ни одного правильного удара. Ты можешь привыкнуть к правильной работе, а потом выходит Дацик и у тебя летит такой исподжопник, что ни один профик не ударит. Поэтому ему надо было привыкать к этой раскарюке».

Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-й секунде поединка по правилам бокса. Бойцы возглавили турнир Hardcore Boxing, который проходил 24 сентября в Москве.