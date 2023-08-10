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Сегодня, 21:14

Менеджер Поветкина: «Бой Федор Емельяненко — Тайсон найдет своего зрителя»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дмитрий Иванов, менеджер боксера Александра Поветкина, прокомментировал потенциальный бой по боксу между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

Федор Емельяненко и&nbsp;Майк Тайсон. Федор Емельяненко хочет биться с Тайсоном. Почему этот бой нереален

«Профильный вид спорта Федора — это самбо. Его заслуги в этом виде позволили ему реализоваться в ММА. Но Федор — талантливый человек, который набрал боксерскую базу, у него нокаутирующий удар. Мы видели все его заслуги, болели и переживали за него. Если мы говорим о профессиональном боксе, конечно, Тайсон является не просто хорошим боксером, а легендой, это член зала славы. Но есть третья сторона: Тайсон — возрастной боец, который уже очень далек от своей формы, которая была на пике карьеры. Федор тоже прошел свой пик. Это коммерческий бой, который наверняка найдет своего зрителя и будет востребован», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил кареьру. На его счету 40 побед и семь поражений.

Источник: РБ Спорт
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
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