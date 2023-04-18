Менеджер Бивола: «Бой с Бетербиевым этим летом не состоится»

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), сообщил, что из-за финансового вопроса объединительный поединок с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) не состоится этим летом.

«Около месяца назад обсуждался вопрос о проведении объединительного поединка [с Бетербиевым] в июне или июле в ОАЭ или США, но цифры не оправдали ожиданий, — сказал Корнилов в подкасте Fight Freaks Unite. — Они оба бойцы pound-for-pound и хотят, чтобы этот бой принес деньги. В июне-июле этого боя не будет, потому что деньги не соответствуют уровню поединка.

Если не получится организовать летом бой с [Мунгией], то мы надеемся получить в сентябре Бетербиева или Канело. Дмитрий хочет бой с Бетербиевым, ему нет смысла драться с Канело в полутяжелом весе, при этом он понимает, что судейство будет не на его стороне. Канело думает, что проиграл пару раундов, но на самом деле судьи заставляют его так думать. Канело не проиграл пару раундов, он проиграл большинство раундов.

Я думаю, что бой с Бетербиевым в сентябре-октябре приоритетнее, чем бой с Канело. Если только Канело согласится поставить на кон все свои титулы. Тогда у Дмитрия появится мотивация».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Поединок состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).