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Сегодня, 14:05

Менеджер Бивола: «Все идет к бою с Бетербиевым»

Давид Хачатрян
Дмитрий Бивол.
Фото AFP
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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), считает, что рано или поздно бой с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) состоится.

«Мы общались по поводу организации этого боя летом. Но затем появился Каллум Смит. Оба бойца входят в рейтинг pound-for-pound, поэтому это бой двух топовых боксеров. За этим боем должны стоять правильные финансы и внимание фанатов. Мне кажется, все к этому идет», — сказал Корнилов iD Boxing.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Поединок состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Поединок состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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