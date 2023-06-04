Менеджер Бивола сомневается в реванше с Альваресом: «Наша цель — Артур Бетербиев»

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), заявил, что россиянин не собирается драться с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2) на прежних условиях.

«Они [команда Альвареса] не хотят реванша. Реванш не может проходить на тех же условиях, что и тот бой, в котором он [Альварес] проиграл. Это глупо. Мы движемся вперед. Наша цель — Артур Бетербиев», — сказал Корнилов в интервью ESPN.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.