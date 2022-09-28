Менеджер Емельяненко ответил тем, кто считает бой с Дациком постановочным

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак в интервью «СЭ» заявил, что те, кто говорит о том, что бой Александра с Вячеславом Дациком был постановочным, не разбираются в индустрии.

«Это просто люди, которые на разбираются в индустрии, — сказал Бурчак. — На хрена нам надо было столько времени готовиться, чтобы что, поставить челюсть и упасть? Я бы тогда не жил четыре месяца в Екатеринбурге и не парился. Решил бы вопрос: выходи, подставляй бороду, забираем бабки и погнали».

Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-й секунде поединка по правилам бокса. Бойцы возглавили турнир Hardcore Boxing, который проходил 24 сентября в Москве.