Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

28 сентября, 12:53

Менеджер Емельяненко ответил тем, кто считает бой с Дациком постановочным

Давид Хачатрян

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак в интервью «СЭ» заявил, что те, кто говорит о том, что бой Александра с Вячеславом Дациком был постановочным, не разбираются в индустрии.

«Это просто люди, которые на разбираются в индустрии, — сказал Бурчак. — На хрена нам надо было столько времени готовиться, чтобы что, поставить челюсть и упасть? Я бы тогда не жил четыре месяца в Екатеринбурге и не парился. Решил бы вопрос: выходи, подставляй бороду, забираем бабки и погнали».

Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-й секунде поединка по правилам бокса. Бойцы возглавили турнир Hardcore Boxing, который проходил 24 сентября в Москве.

Бокс
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Менеджер Емельяненко: «У Дацика нет ни одного правильного удара»

Николсон поделился мнением о драке Исмаилова и Перри