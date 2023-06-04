Менеджер Сергея Ковалева назвал его вероятного соперника

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) может следующий бой провести против шведского боксера Баду Джека (28-3). Об этом сказал менеджер россиянина Эгис Климас.

«Мы бы с удовольствием встретились с Баду Джеком в бою за титул WBC в первом тяжелом весе, если это будет возможно. Мы смотрим в этом направлении, но увидим, как все сложится. Баду Джек — парень из Ближнего Востока, так что мы желаем пойти в этом направлении, если нам выпадет такая возможность», — приводит слова Климаса ProBox TV News.

Ковалев в прошлом бою победил Тервела Пулева (16-1) единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93) в мае 2022-го. Для Ковалева этот бой был дебютным в первом тяжелом весе.