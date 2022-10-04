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Сегодня, 13:35

Менеджер Усика рассказал, когда может состояться бой с Фьюри

Давид Хачатрян

Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) Эгис Климас сообщил, что Усик планирует подраться с Тайсоном Фьюри (32-0) в феврале 2023-го.

«Усик хочет провести громкий бой, — сказал Климас в интервью talkSPORT. — Надеюсь, в феврале мы устроим бой с Тайсоном Фьюри. Таков наш план. Провести исторический поединок.

Фьюри всю карьеру шатало из стороны в сторону. Он непредсказуем. То он уходит в отставку, то возвращается, то хочет драться с Усиком, то с Джошуа, то с Чарром. Не знаю, что происходит в его голове. Этот парень на своей волне».

Усик победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Таким образом, Усик защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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