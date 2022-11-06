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Сегодня, 15:26

Менеджер Усика рассказал, в чем Фьюри превосходит Александра

Давид Хачатрян
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Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) Эгис Климас заявил, что они ждут решения чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0), чтобы организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«С нашей стороны все готово для боя с Фьюри. Мы ждем только одного парня, который скажет: «Погнали», и это Фьюри, — сказал Климас в интервью SecondsOut. — Да, разница в габаритах не в пользу Усика. Фьюри — гигант. Кроме того, он хороший боксер. Во-первых, он талантливый, а во-вторых, у него хороший бойцовский IQ. Он — очень опасный соперник».

Фьюри подерется с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Усик в прошлом поединке победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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