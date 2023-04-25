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Сегодня, 15:39

Менеджер Усика: «Фьюри совершит ошибку, если не примет бой с Усиком»

Давид Хачатрян
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) будет жалеть, если не примет бой с украинцем.

«Мы знаем, что Тайсон Фьюри — сложный человек, и это, наверное, ни для кого не является сюрпризом, — отметил Красюк в интервью BT Sport. — Мы можем наблюдать это по его поведению в течение последних, наверное, семи или десяти лет.
Да, он — чемпион. Да, у него есть право делать то, что он хочет. Но, в конце концов, он — профессиональный боксер, и его главная задача —? выступать перед фанатами бокса. Поэтому я думаю, что если этот бой не состоится, это будет одной из самых больших ошибок, которые Тайсон Фьюри когда-либо мог совершить в профессиональной боксерской карьере».

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.

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