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Сегодня, 13:41

Мэнни Пакьяо дал совет Райану Гарсии после поражения Джервонте Дэвису

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) считает, что бывшему временному чемпиону мира по версии WBC Райану Гарсии (23-1) необходимо улучшать свою технику.

«Это был хороший бой, но Гарсия еще развивается. Он еще молод, — сказал Пакьяо в интервью Fight Hub TV. — Он должен укреплять свое тело, а также осваивать новые техники. Это то, что ему нужно. У него есть навыки бокса, но ему просто нужно их улучшить».

Джервонта Дэвис (29-0) победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Мэнни Пакьяо
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