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Сегодня, 13:10

Мейвезер дал прогноз на бой Гарсии и Дэвиса

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) уверен в победе регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (28-0) над бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсии (23-0).

«Райан никогда не завоевывал титулов, — сказал Мейвезер FightHype. — Мы не говорим о промежуточном поясе — это не считается. Я не хочу принизить Хавьера Фортуну [прошлого оппонента Гарсии], но он был просто соперником. Я хочу, чтобы «Танк» был в лучшей форме в своей жизни, и знайте, когда он ударит этого парня, тот не проснется до следующего года».

Гарсия и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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Источник: Фьюри и Усик прервали переговоры

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