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Сегодня, 17:23

Международная ассоциация бокса открыла дело против бойкотирующих ЧМ стран

Виталий Косик
Корреспондент
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Международная ассоциация бокса (IBA) открыла дело против глав национальных федераций, которые бойкотируют чемпионаты мира по боксу из-за участия российских и белорусских спортсменов.

5 октября IBA объявила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Атлеты могут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны.

Боксерский ассоциации США, Канады, Великобритании и Украины, отказались принимать участие в чемпионатах мира из-за допуска россиян.

Дисциплинарное дело было открыто против исполнительного директора и генерального директора Федерации бокса США Майка Макэти, президента Федерации бокса Канады Райана О'Ши, президента Ассоциации бокса Чехии Марека Шимака, председателя Ассоциации бокса Швеции Пера-Акселя Сьохольма и президента Федерации бокса Новой Зеландии Стива Хартли.

Бокс
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