Монсон: «Бой с Тактаровым пройдет по правилам бокса 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»»

52-летний Джефф Монсон сообщил, что встретится с 55-летним Олегом Тактаровым 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет по правилам бокса.

«Я не выбирал Олега Тактарова в качестве соперника, но буду рад встретиться с ним, потому что он — легенда, бывший чемпион UFC и находится в хорошей форме. Он — очень известный парень, а я не хочу драться с соперником, которого никто не знает. Это будет встреча двух легенд: бывшего чемпиона UFC и чемпиона по самбо против чемпиона по грэпплингу. Я думаю, это будет интересно. Наш бой должен пройти по правилам бокса 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Этот поединок не станет последним в моей карьере. Последний бой я проведу в сентябре-октябре также на РЕН ТВ», — приводит слова Монсона издание Metaratings.

Ранее сообщалось, что Тактаров и Монсон должны были подраться 4 августа на турнире TopFight в Москве по правилам ММА.