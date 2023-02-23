0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 09:56

Монсон уверен в победе Мейвезера в бою с Чалмерсом

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Боец ММА Джефф Монсон считает, что Флойду Мейвезеру удастся победить Аарона Чалмерса.

«Флойд Мейвезер боксер, поэтому очевидно, что у него есть преимущество, но также Флойд Мейвезер — величайший боксер всех времен, и он собирается использовать свои навыки для победы. Он не собирается ничего делать, чтобы запятнать его не побитый рекорд или его наследие проигрышем в бою, особенно против бойца, не являющегося боксером», — цитирует Монсона РЕН ТВ.

Турнир состоится в Лондоне на стадионе O2 Arena. Бой будет длиться восемь раундов по две минуты.

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 февраля, эксклюзивно покажет поединок легенды бокса — 46-летнего американца Флойда Мейвезера — против 35-летнего британского бойца MMA Аарона Чалмерса.

Источник: https://ren.tv/news/v-mire/1078658-monson-zaiavil-chto-meivezer-pobedit-chalmersa
Джефф Монсон
Флойд Мейвезер-младший
0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комментатор Садоков считает, что Чалмерс может удивить Мейвезера