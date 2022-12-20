Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 16:05

Мухаммад Мокаев: «Мухаммед Али — величайший боец в истории»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) считает, что сейчас многих бойцов называют «величайшими», однако, по его мнению, величайшим был знаменитый чемпион мира в супертяжелом весе Мухаммед Али (56-5).

«Смотрел документальный фильм о Мухаммеде Али. Он величайший боец в истории! Он всегда поддерживал свой народ! Сейчас слишком много «величайших», но единственный величайший — это Мухаммед Али», — написал Мокаев в Twitter.

Мокаев в прошлом бою одолел 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-6) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Мохаммед Али
0
Читайте также
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джошуа: «Бой с Уайлдером обязательно состоится»