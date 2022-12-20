Мухаммад Мокаев: «Мухаммед Али — величайший боец в истории»

22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) считает, что сейчас многих бойцов называют «величайшими», однако, по его мнению, величайшим был знаменитый чемпион мира в супертяжелом весе Мухаммед Али (56-5).

«Смотрел документальный фильм о Мухаммеде Али. Он величайший боец в истории! Он всегда поддерживал свой народ! Сейчас слишком много «величайших», но единственный величайший — это Мухаммед Али», — написал Мокаев в Twitter.

Мокаев в прошлом бою одолел 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-6) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.