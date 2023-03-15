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Сегодня, 15:57

Муталибов заявил, что россиянки рассчитывают минимум на четыре медали на ЧМ по боксу

Алина Савинова
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Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов заявил, что рассчитывает минимум на четыре медали на чемпионате мира.

«Я надеюсь не менее чем на четыре медали. Конкуренция очень высокая, особенно в легких весах. Среди стран-лидеров можно назвать хозяев чемпионата Индию, Китай, Южную Корею. Как всегда, сильную сборную привез Казахстан, уверенно прибавляет команда Узбекистана, также сильные спортсменки у Японии, Монголии, Турции, стран Латинской Америки. С учетом количества спортсменок в каждой весовой категории многие наши девушки проведут по четыре-пять боев. Наша команда представлена во всех 12 весовых категориях», — приводит ТАСС слова Муталибова.

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет с 15 по 26 марта в Нью-Дели. Спортсменки из России и Белоруссии примут полноценное участие в соревнованиях с национальным флагом и гимном.

Источник: https://tass.ru/sport/17271879
Бокс
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