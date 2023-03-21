Наставник Магомеда Курбанова считает, что у Усика нет шансов в бою с Фьюри

Ведущий тренер по боксу Академии РМК Мирхаким Сабуров, являющийся тренером российского боксера Магомеда Курбанова, дал прогноз на вероятный поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Думаю, что Фьюри выиграет. Без шансов. Из-за преимущества в росте, из-за легкости. Тайсон быстро выбрасывает свои удары, и знает, когда это нужно делать. И Фьюри умеет пользоваться грязными приемами: где надо — ударит по ноге, где надо — по спине. Он все эти моменты знает, не зря он Цыганский король», — приводит слова Сабурова «Чемпионат».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.